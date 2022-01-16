Какой вид склада требуется для хранения разных видов товаров

Есть разнообразные виды складов, каждый из которых имеет свою специфику. Подробнее можно узнать на сайте компании «Каскад-Авто», а также задать вопросы относительно таможенного склада, таможенно-лицензионного склада, СВХ и других видов. Нельзя сказать, что какой-то вид подобных точек хранения наиболее распространён в Украине. Скорее, каждый из них выполняет свою функцию. Стоит рассмотреть их подробнее, чтобы понять особенности, сходства и отличия, нюансы режима работы, требования к функционированию со стороны законодательства.

Если зайти на профильный сайт компании Каскад-Авто, предлагающей варианты размещения на разных типах площадок, то можно узнать больше о специфике того или иного склада, требованиях законодательства, сотрудничестве с надзорно-контролирующими органами. И хотя существует довольно много нормативно-правовых актов относительно правил размещения партий товара, не стоит бояться сложностей, поскольку в компании, предлагающей услуги хранения, алгоритм взаимодействия с клиентами уже налажен. Соблюдаются требования законодательства. В частности, следует руководствоваться Таможенным кодексом.

Кому подходит таможенно-лицензионный склад (ТЛС)

Считается, что это оптимальный вариант для отечественных партий товаров либо импортных, которые находятся под контролем таможни. В период нахождения под таможенным контролем не взимаются налоги, сборы, поскольку товары ещё не поступили в свободный оборот, они не относятся к категории растаможенных. Кроме того:

Основное разграничение проходит через понятие статуса товара. Если рассматривать склады временного хранения (СВХ), то законодательство разрешает завозить и размещать на подобных площадках продукцию из ближнего и дальнего зарубежья.

Да, требуется собрать относительно простой пакет документов, где будет отражаться базовая информация о категории товара, его специфике, объёмах.

Как правило, на обычных складах временного хранения (СВХ) размещение не превышает 2-4 месяцев. Однако не допускается передача прав собственности на товар, переупаковка, соединение или разделение партий. А значит, появляются ограничения, хотя само документальное оформление при этом, как указывалось выше, простое.

ТЛС означает хранение объектов, на которые в полной мере распространяются таможенные режимы.

Какие бывают таможенно-лицензионные склады

Если посмотреть общепринятую градацию, то традиционно эти объекты делят на виды: открытого типа, закрытого. Собственники партий товара чаще всего выбирают склады открытого типа. ТЛС закрытые подходят для хранения товаров владельцев складов. Для того чтобы размещать груз на ТЛС, надо строго соблюдать требования таможенного законодательства. Владелец подобных площадок должен иметь в наличии официальные бумаги, соответствующие установленному образцу.

Однако ТЛС предполагает и другие особенности. В отличие от обычного склада временного хранения (СВХ) на ТЛС продукция может быть размещена на длительные сроки, значительно превышающие 4 месяца. Например, вполне можно разместить на срок до трёх лет. При этом не придётся оплачивать таможенные пошлины и так далее. Надо помнить следующее:

Осуществляется таможенный контроль в полной мере

Разрешается переупаковывать продукцию, маркировать её, менять объёмы партий, соединять их вместе, разъединять

Можно менять тару, то есть полноценно подготавливать её к отправке

А ещё, допускается передача прав собственности на всю партию или на её часть. Конечно, об этом придётся документально известить таможенные органы. Новый владелец товара тоже обязан будет соблюдать требования законодательства,.

Создание особых условий хранения

Когда речь идёт о том, чтобы хранить на подобных складах товары, объекты, сырьё, то надо понимать, что часто будут требоваться особые условия хранения. Именно поэтому необходимо обращаться к специалистам, специализированным компаниям, которые готовы предложить соответствующий режим. Например, некоторые товары требуют создания особого микроклимата. Это может быть оптимальный уровень влажности, соответствующая температура. Так, если речь идёт о замороженной рыбе или птице, рыбной икре, мороженом, то температура должна быть весьма низкой. В таких пунктах хранения есть возможность установить температурный режим, например, — 15° или даже ниже. Присутствуют холодильники, морозильные лари.

Кроме того, микроклимат контролируется с помощью специальных сенсоров, датчиков, отслеживающих показатели в режиме реального времени. Особенно внимательно надо быть, когда речь идёт о продуктах питания, медикаментах, фармацевтической, косметологической продукции.

Что ещё влияет на выбор склада

Если просмотреть соответствующую литературу, то можно увидеть, что специалисты советуют выбирать обычный склад временного хранения (СВХ) в тех случаях, когда речь идёт о периодических, нерегулярных, небольших внешнеэкономических сделках. Однако если речь идёт о регулярных внешнеэкономических сделках, больших поставках, то стоит отдать предпочтение ТЛС. Это позволит оперативно сортировать, маркировать, упаковывать, даже проводить реализацию продукции непосредственно с таможенного склада. В таком случае оплачивать полагающиеся сборы, таможенные пошлины будут непосредственно покупатели продукции.

Плюс, на подобных площадках обязателен контроль, охрана территории. В этом помогают специальные системы видеонаблюдения, поскольку владелец несёт материальную ответственность за сохранность партий товара. В случае их повреждения, полной или частичной утраты будет рассматриваться вопрос, о том, является ли данный случай страховым и подлежит ли он возмещению страховыми компаниями на основе заключённого договора.